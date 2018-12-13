"Нацики", пропаганда, немає Діда Мороза: росЗМІ видали чергову порцію жахів про Україну

Фото: колаж РБК-Україна

Російська журналістка Василина Миколаєва написала статтю про свою подорож до Києва

Російська газета "Комсомольська правда", що входить у кремлівський пул ЗМІ, опублікувала пропагандистський матеріал про чергові "лиха" в Україні.

Журналістка Василина Ніколаєва розповіла читачам видання про свою подорож до Києва з метою ознайомитися, як наша країна живе у воєнному стані. Той факт, що в Київській області воєнний стан не введено, автора не бентежить.

Текст пронизаний характерними кліше про "нациків", щоденне подорожчання, повальну міграцію, злидні й тощо.

"У нас же вибори скоро. Пристрасті киплять. Кандидатів у президенти вже чоловік 30. Багато хто відкрито заграють із нациками. А молодь їх слухає, заражається цим", - нібито сказали їй знайомі.

Також вказується, що журналістка постійно перебувала у стані хвилювання і занепокоєння. В тому числі через те, що її московський акцент "всіх явно бентежив".

Кореспондентка пише про те, що українці відмовилися від Діда Мороза через те, що його "людожер Сталін вигадав".

Один з киян нібито сказав журналістці, що дружби з Російською Федерацією вже ніколи не буде.

"Якщо і буде зближення, думаю, не скоро. І то, якщо, наприклад, країни розпадуться на частини. Тільки ви чекаєте, що Україна розвалиться. А ми чекаємо, що Росію санкції розчавлять", - передала російська кореспондентка слова чоловіка.

Як повідомлялося раніше, представників російських пропагандистських ЗМІ з шумом виставили з "Форуму вільної Росії", який проходив у столиці Литви.

Також ми писали про те, що нещодавно Служба безпеки України викрила і блокувала діяльність однією з громадських організацій, яка займалася антиукраїнською діяльністю.

Нагадаємо, російських журналістів спіймали на черговому обмані. Вони в річницю Евромайдана показали в передачі чоловіка, який нібито живе в бідності в Україні. Як з'ясувалося, учасник передачі насправді мешканець Білорусі і до Евромайдану відношення не має.