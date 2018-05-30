У Рівненській області під час екскурсії загинув турист

32-річний чоловік оглядав Тараканівський форт

У Рівненській області на території Тараканівського (Дубенського) форту загинув 32-річний турист. Чоловік разом з друзями оглядав внутрішні будівлі фортеці і впав у 15-метровий колодязь. Про це повідомляє "Сьогодні".

Товариші туриста викликали рятувальників, але було пізно. Коли чоловіка дістали з колодязя – він був вже мертвий.

"Нещасний випадок. Вони ходили на екскурсію. Один з них провалився в колодязь. Нам надали інформацію про те, що вони були без ліхтарів і взагалі не бачили куди йшли – там освітлення немає", – розповіла інспектор прес-служби управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області Олена Гуменюк.

Відео: У Рівненській області загинув турист (YouTube/Сьогодні)

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