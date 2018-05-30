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В Ровенской области во время экскурсии погиб турист

STYLERLIFE        30.05.2018 - 22:19
Фото: uk.wikipedia.org/Самборский А.А.
Фото: uk.wikipedia.org/Самборский А.А.

32-летний мужчина осматривал Таракановский форт

В Ровенской области на территории Таракановского (Дубенского) форта погиб 32-летний турист. Мужчина вместе с друзьями осматривал внутренние здания крепости и упал в 15-метровый колодец. Об этом сообщает "Сегодня".

Товарищи туриста вызвали спасателей, но было поздно. Когда мужчину достали из колодца – он был уже мертв.

"Несчастный случай. Они ходили на экскурсию. Один из них провалился в колодец. Нам предоставили информацию о том, что они были без фонарей и вообще не видели куда шли – там освещения нет", – рассказала инспектор пресс-службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области Елена Гуменюк.

Видео: В Ровенской области погиб турист (YouTube/Сегодня)

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Теги: экскурсия, турист, Ровенская область
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