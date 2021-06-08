Під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили (фото)

Так, подія трапилась 7 червня близько 19-ї години на кінцевій зупинці 47-го маршруту. Там місцевий житель села Велика Омеляна вдарив 56-річного водія маршрутного таксі № 47.

Конфлікт стався через те, що вранці того дня матір зловмисника поверталася додому, і щоб скоротити, попросила водія зупинитися в невстановленому місці. Водій жінці відмовив, тож вже вдома вона поскаржилася на водія синові.

Згодом 26-річний чоловік на зупинці випадково зустрів водія та запитав, чому він відмовив його матері. На що, водій розлютився й облаяв молодого чоловіка, а той вдарив його кулаком в обличчя.

Чоловік впав на асфальт та втратив свідомість. Медики діагностували у постраждалого закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.

За фактом необережного тяжкого тілесного ушкодження триває досудове розслідування.