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Під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У селі Вересневе 26-річний чоловік вдарив водія маршрутного таксі, бо той не зупинився там, де просила його матір.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Так, подія трапилась 7 червня близько 19-ї години на кінцевій зупинці 47-го маршруту. Там місцевий житель села Велика Омеляна вдарив 56-річного водія маршрутного таксі № 47.

Конфлікт стався через те, що вранці того дня матір зловмисника поверталася додому, і щоб скоротити, попросила водія зупинитися в невстановленому місці. Водій жінці відмовив, тож вже вдома вона поскаржилася на водія синові.

Згодом 26-річний чоловік на зупинці випадково зустрів водія та запитав, чому він відмовив його матері. На що, водій розлютився й облаяв молодого чоловіка, а той вдарив його кулаком в обличчя.

Чоловік впав на асфальт та втратив свідомість. Медики діагностували у постраждалого закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.

За фактом необережного тяжкого тілесного ушкодження триває досудове розслідування.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водії маршруток влаштували бійку на зупинці.

Також у Львові маршрутка з пасажирами влетіла в дерево.

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