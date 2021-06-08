Под Ровно избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили (фото)

Так, происшествие произошло 7 июня около 19 часов на конечной остановке 47-го маршрута. Там местный житель села Большая Емельяна ударил 56-летнего водителя маршрутного такси № 47.

Конфликт произошел из-за того, что утром того дня мать злоумышленника возвращалась домой, и чтобы сократить, попросила водителя остановиться в неположенном месте. Водитель женщине отказал, поэтому уже дома она пожаловалась на водителя сыну.

Впоследствии 26-летний мужчина на остановке случайно встретил водителя и спросил, почему он отказал его матери. На что, водитель разозлился и обругал молодого человека, а тот ударил его кулаком в лицо.

Мужчина упал на асфальт и потерял сознание. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

По факту неосторожного тяжкого телесного повреждения продолжается досудебное расследование.