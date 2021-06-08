UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Ровно избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В селе Вересневе 26-летний мужчина ударил водителя маршрутного такси, потому что тот не остановился там, где просила его мать.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Так, происшествие произошло 7 июня около 19 часов на конечной остановке 47-го маршрута. Там местный житель села Большая Емельяна ударил 56-летнего водителя маршрутного такси № 47.

Конфликт произошел из-за того, что утром того дня мать злоумышленника возвращалась домой, и чтобы сократить, попросила водителя остановиться в неположенном месте. Водитель женщине отказал, поэтому уже дома она пожаловалась на водителя сыну.

Впоследствии 26-летний мужчина на остановке случайно встретил водителя и спросил, почему он отказал его матери. На что, водитель разозлился и обругал молодого человека, а тот ударил его кулаком в лицо.

Мужчина упал на асфальт и потерял сознание. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

По факту неосторожного тяжкого телесного повреждения продолжается досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водители маршруток устроили драку на остановке.

Также во Львове маршрутка с пассажирами влетела в дерево.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины маршрутка