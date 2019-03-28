Під Рівним чоловіка засмоктало у мулову пастку в 20-метровому колодязі (фото, відео)

Фото: колаж РБК-Україна

На місце інциденту прибули рятівники і медики

Чоловік упав у колодязь і його ледь не затягнуло мулом. Інцидент стався під Рівним. Працівник хотів почистити 20-метровий колодязь, але його засмоктало у пливун. Врятувати нещасного намагалися власники ділянки, але у них нічого не вийшло. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Так як потерпілого невблаганно засмоктувало все глибше, небайдужі викликали працівників ДСНС. Рятувальники опустилися вниз до горе-працівника і змогли трохи розкопати. Потім чоловіка обв'язали мотузкою, після чого вже змогли витягнути із пастки.

На поверхні чоловіка оглянули лікарі медики "швидкої допомоги".

Фото: скріншот з відео (Youtube / ТСН)

Зазначається, що госпіталізації не потребував, і на щастя ніяких ушкоджень не отримав.

Правда, зізнався сам чоловік, він там страшенно змерз.

Відео: Youtube / ТСН

Як повідомлялося раніше, в Одесі сильний вітер мало не став причиною трагедії. Так, на пляжі Аркадія різкий порив вітру здув з пірсу в Чорне море коляску з дитиною. Мама малюка кинулася за ним у воду, а за нею і небайдужий хлопець, випадковий свідок інциденту. Саме він і допоміг усім вибратися з води.

Також ми писали про те, що в Одеській області в Білгород-Дністровському діти попливли на відірваній крижині.

Нагадаємо, що раніше в Тернопільській області 32-річний місцевий житель спочатку врятував 59-річну жінку, яка впала у колодязь з 5-метрової висоти і мало не потонула. Пізніше з самим спасителем стався нещасний випадок - він пішов з друзями відпочивати на природу і заклався з ними, що перепливе озеро. На середині водойми чоловік потонув.