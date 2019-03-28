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Под Ровно мужчину засосало в иловую ловушку в 20-метровом колодце (фото, видео)

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 07:04
Под Ровно мужчину засосало в иловую ловушку в 20-метровом колодце (фото, видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

На место инцидента прибыли спасители и медики

Мужчина упал в колодец и его чуть не затянуло илом. Инцидент произошел под Ровно. Работник хотел почистить 20-метровый колодец, но его засосало в плывун. Спасти несчастного пытались владельцы участка, но у них ничего не вышло. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так как пострадавшего неумолимо засасывало все глубже, неравнодушные вызвали работников ГСЧС. Спасатели опустились вниз к горе-работнику и смогли немного откопать. Затем мужчину обвязали веревкой, после чего уже смогли вытащить из западни.

На поверхности мужчину осмотрели врачи медики "скорой помощи". 

 

Фото: скриншот с видео (Youtube / ТСН)

Отмечается, что в госпитализации он не нуждался, и к счастью никаких повреждений не получил.

Правда, признался сам мужчина, он там ужасно замерз.

 Видео: Youtube / ТСН

Как сообщалось ранее, в Одессе сильный ветер чуть ни стал причиной  трагедии. Так, на пляже Аркадия резкий порыв ветра сдул с пирса в Черное море коляску с ребенком. Мама малыша кинулась за ним в воду, а за ней и неравнодушный парень, случайный свидетель инцидента. Именно он и помог всем выбраться из воды.

Также мы писали о том, что в Одесской области в Белгород-Днестровском дети уплыли на оторвавшейся льдине.

Напомним, что ранее в Тернопольской области 32-летний местный житель сначала спас 59-летнюю женщину, которая упала в колодец с 5-метровой высоты и чуть не утонула. Позже с самим спасителем произошел несчастный случай - он пошел с друзьями отдыхать на природу и поспорил с ними, что переплывет озеро. На середине водоема мужчина утонул.

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