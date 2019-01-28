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В Одесской области дети уплыли на оторвавшейся льдине (фото)

STYLERЖизнь    28.01.2019 - 09:01
В Одесской области дети уплыли на оторвавшейся льдине (фото)
Коллаж РБК-Украина

К счастью, никто не пострадал

27 января в Одесской области в Белгород-Днестровском спасли четырех детей с дрейфующей на Днестровском лимане льдине, которая оказалась полностью отрезана от берега. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "ГСЧС Украины".

"А знаете ли вы, как ваш ребенок проводит досуг? В Одесской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четырех детей 2003-2007 годов рождения", - указано в посте.

 

Фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На льдине, дрейфующей в акватории Днестровского лимана на расстоянии около 500 метров от берега, находились дети. Их доставили на берег с помощью резиновой лодки. К счастью, никто не пострадал.

В Одесской области дети уплыли на оторвавшейся льдине (фото)(facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, что в Николаеве парень нырнул в прорубь, чтобы спасти собаку. Он разделся, пробрался по льду и вытащил замерзшее животное, которое пребывало на грани гибели. Пользователи в комментариях назвали парня героем и настоящим человеком.

Мы писали, что ГСЧС призывает граждан не выходить на лед. Рыболовам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду.

Мы сообщали, что туристов накрыло лавиной в Карпатах. В сети опубликованы яркие фото спасателей-героев.

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