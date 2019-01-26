Настоящий человек: в Николаеве парень нырнул в прорубь, чтобы спасти собаку

Видео: YouTube/Новости-N (содержит нецензурную лексику 18+)

В Николаеве молодой парень спас собаку, угодившую в ледяную ловушку. Он разделся, пробрался по льду и вытащил замерзшее животное, которое пребывало на грани гибели.

Когда парень погрузился в прорубь, оказалось, что там совсем неглубоко. Так что жизни спасателя, к счастью, ничего не угрожало. Шокированная дворняга сразу же убежала.

Пользователи в комментариях назвали парня героем и настоящим человеком.

"Красавчик! Настоящий человек с большой буквы!﻿" - написал один комментатор.

"Молодец, что спас собачку. Хороший человек", - поддержал его второй.

"Жму руку. Геройский поступок!﻿" - восхитился третий.

Скриншот комментариев: facebook.com/novostin/

Напомним, ранее мы сообщали о том, что зоозащитники призывают освободить умирающих животных из частного зоопарка семьи Падалко.

Также мы писали, что в Харькове освободили двадцать животных из собачьей тюрьмы, которых хозяйка держала закрытыми в квартире.

К слову, садисту, который жестоко расправился с соседской собакой, грозит серьезный срок.

Видео: РБК-Украина