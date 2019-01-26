Настоящий человек: в Николаеве парень нырнул в прорубь, чтобы спасти собаку

Видео: YouTube/Новости-N (содержит нецензурную лексику 18+)
В Николаеве молодой парень спас собаку, угодившую в ледяную ловушку. Он разделся, пробрался по льду и вытащил замерзшее животное, которое пребывало на грани гибели.
Когда парень погрузился в прорубь, оказалось, что там совсем неглубоко. Так что жизни спасателя, к счастью, ничего не угрожало. Шокированная дворняга сразу же убежала.
Пользователи в комментариях назвали парня героем и настоящим человеком.
"Красавчик! Настоящий человек с большой буквы!" - написал один комментатор.
"Молодец, что спас собачку. Хороший человек", - поддержал его второй.
"Жму руку. Геройский поступок!" - восхитился третий.
Скриншот комментариев: facebook.com/novostin/
Напомним, ранее мы сообщали о том, что зоозащитники призывают освободить умирающих животных из частного зоопарка семьи Падалко.
Также мы писали, что в Харькове освободили двадцать животных из собачьей тюрьмы, которых хозяйка держала закрытыми в квартире.
К слову, садисту, который жестоко расправился с соседской собакой, грозит серьезный срок.
Видео: РБК-Украина