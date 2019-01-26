Туристов накрыло лавиной в Карпатах: яркие фото спасателей-героев

Иллюстративное фото: wikimedia.org

Один из трех киевлян задохнулся под снегом и погиб

Появились фото, сделанные во время поиска туристов из Киева, которых в четверг, 24 января, в Раховском районе Закарпатской области, во время прохождения туристического маршрута накрыло мощной снежной лавиной, в результате чего один из них погиб.

Снимки героев, которые неутомимо спасают неугомонных любителей экстрима опубликовало Управление ГСЧС в Закарпатской области.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/

Напомним, в четверг трое туристов из Киева отправились по туристическому маршруту к горному озеру Геришаска на пастбище Ярошеска в районе горы Стог. Они проигнорировали предупреждение спасателей об ухудшении погодных условий.

После того, как мужчин накрыло лавиной, один из них смог выбраться и откопал второго, после чего они принялись откапывать третьего товарища, но, к сожалению, было уже слишком поздно.

Было уже темно, поэтому они разбили палатку и переночевали там, и только утром смогли связаться со спасательным отрядом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что немецкий лыжник заблудился в Карпатах. Спасатели нашли туриста, но "застряли" сами.

Также мы писали о том, что спасатели ГСЧС обратились к родным туристов-экстремалов с просьбой убедить своих близких не испытывать собственные силы на непокоренных вершинах Карпат.