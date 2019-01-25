ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Немецкий лыжник заблудился в Карпатах: спасатели нашли туриста, но "застряли" сами

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 22:08
Немецкий лыжник заблудился в Карпатах: спасатели нашли туриста, но "застряли" сами
Фото: коллаж РБК-Украина

В ГоСЧС рассказали об опасности схождения лавины

В Закарпатской области в районе долины Урда спасатели обнаружили гражданина Германии, который вчера вечером заблудился в Карпатских горах около Драгобрата. Об этом в пятницу, 25 января, сообщили в пресс-службе ГоСЧС области.

В настоящее время турист и спасатели находятся в домике лесников.

Отмечается, что завтра утром все вместе отправятся к населенному пункту, так как сейчас идти опасно - возможны лавины и плохая видимость.

Немецкий лыжник заблудился в Карпатах: спасатели нашли туриста, но &quot;застряли&quot; сами

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Лыжника нашла одна из поисково-спасательных групп в 18:13 в районе Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района. 

Спасатели подчеркнули, что состояние здоровья мужчины удовлетворительное и в медицинской помощи он не нуждается.

Немецкий лыжник заблудился в Карпатах: спасатели нашли туриста, но &quot;застряли&quot; сами

Скрин: facebook.com/DsnsZakarpattya

Как сообщалось, ранее в январе в горах Карпатах на пятый день поисков удалось спасти киевлянина Игоря Грищенко, который заблудился в районе горы Гемба в Межгорском районе. Парень находится в больнице в Ужгороде в ожоговом отделении с обморожением пальцев ног

Также мы писали о том, что после истории с Грищенко в сети разместили интерактивную карту горных убежищ, где туристы смогут укрыться от холода и снегопада, если попадут в трудную ситуацию.

На "бермудской" горе нашли очередного туриста: спасатели обратились к украинцам 4-й день в больнице: врачи рассказали о состоянии здоровья спасенного лыжника
Новости Украины Карпатытуристыспасатели
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь