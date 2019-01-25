Немецкий лыжник заблудился в Карпатах: спасатели нашли туриста, но "застряли" сами

Фото: коллаж РБК-Украина

В ГоСЧС рассказали об опасности схождения лавины

В Закарпатской области в районе долины Урда спасатели обнаружили гражданина Германии, который вчера вечером заблудился в Карпатских горах около Драгобрата. Об этом в пятницу, 25 января, сообщили в пресс-службе ГоСЧС области.

В настоящее время турист и спасатели находятся в домике лесников.

Отмечается, что завтра утром все вместе отправятся к населенному пункту, так как сейчас идти опасно - возможны лавины и плохая видимость.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Лыжника нашла одна из поисково-спасательных групп в 18:13 в районе Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района.

Спасатели подчеркнули, что состояние здоровья мужчины удовлетворительное и в медицинской помощи он не нуждается.

Скрин: facebook.com/DsnsZakarpattya

Как сообщалось, ранее в январе в горах Карпатах на пятый день поисков удалось спасти киевлянина Игоря Грищенко, который заблудился в районе горы Гемба в Межгорском районе. Парень находится в больнице в Ужгороде в ожоговом отделении с обморожением пальцев ног.

Также мы писали о том, что после истории с Грищенко в сети разместили интерактивную карту горных убежищ, где туристы смогут укрыться от холода и снегопада, если попадут в трудную ситуацию.