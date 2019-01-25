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На Закарпатье пропал немецкий турист: что известно

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 10:11
На Закарпатье пропал немецкий турист: что известно
Коллаж РБК-Украина

Спасателями уже было обследовано пастбище Драгобрат и ближайшие территории

В районе долины Драгобрат, Раховского района во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из Германии 1971 года рождения. Сообщение о пропаже поступило 24 января в Службу спасения.

Спасателями уже было обследовано пастбище Драгобрат и ближайшие территории. Около 22:30 в районе направлении долины Урда были найдены лыжи, которые, скорее всего, принадлежат туристу. Однако пропавшего не удалось найти и там.

В связи с последующей опасностью схода лавин, темным временем суток и очень сложными погодными условиями 25 января в 02:00 было принято решение приостановить поисково-спасательные работы до наступления утра.

Для проведения поисковых работ привлекались ГПРВ Ясиня в составе 6 чел. и 1 ед. техники, ГПРВ Рахов в составе 2 чел. и 1 тех., и 12 чел. общественных спасателей, 1 трак и 2 снегохода волонтеров.

Как сообщалось, ранее в январе в горах Карпатах на пятый день поисков удалось спасти киевлянина Игоря Грищенко, который заблудился в районе горы Гемба в Межгорском районе. Парень находится в больнице в Ужгороде в ожоговом отделении с обморожением пальцев ног

Мы писали о том, что после истории с Грищенко в сети разместили интерактивную карту горных убежищ, где туристы смогут укрыться от холода и снегопада, если попадут в трудную ситуацию.

А также о том, что на горнолыжном курорте туристы упали с подъемника. Работники курорта сказали, что ничего страшного, просто в подъемнике раскрутилась деталь. Потерпевшим также сказали, что возможно они на него сильно давили, поэтому так все и произошло.

 

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