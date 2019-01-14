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Туристу на заметку: в сети появилась карта убежищ в Карпатах

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 17:00
Туристу на заметку: в сети появилась карта убежищ в Карпатах
Коллаж РБК-Украина

Специалисты советуют изучить эту карту до похода в горы

После истории с киевлянином Игорем Грищенко, который потерялся в горах и смог выжить только благодаря тому, что нашел охотничий домик, блогер Тарас Рикмас разместил в сети интерактивную карту горных убежищ, где туристы смогут укрыться от холода и снегопада, если попадут в трудную ситуацию.

На карте обозначены все хижины, кошары и туристические приюты, которые находятся на территории украинских Карпат. В этих местах смогут переночевать туристы, которые заблудились в горах, а также оттуда они смогут подать сигнал бедствия для спасателей.

Красным цветом на карте обозначены те места, где хижины были ранее, но они были разрушены стихией или огнем.

Тарас Рикмас отметил, что в большая часть домиков – это дома пастухов и летнее время они чаще всего заняты, так как в этот период пастухи со стадом перебираются повыше в горы.

Кроме того, он рекомендует всем туристам изучить эту карту заранее, до похода в горы, чтобы при необходимости можно было сообщить спасателям свое местонахождение.

Напомним, ранее мы писали о том, что спасатели рассказали, что помогло выжить заблудившемуся туристу в Карпатах.

А также рассказывали о том, что киевлянин Игорь Грищенко рассказал о своих приключениях в горах и сообщил, как ему удалось выжить.

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