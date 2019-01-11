"Уникальный случай": спасатели рассказали, что помогло выжить заблудившемуся туристу

Коллаж РБК-Украина

Спасенный лыжник давно занимается экстремальными видами спорта и знает, что с горами зимой не стоит шутить

Найденный накануне, 10 января, спасателями 34-летний турист Игорь Грищенко, которого более четырех дней искали в Карпатах, выжил благодаря силе духа, навыкам выживания и хорошей экипировке. Об этом написал "Укринформ" сославшись на пресс-секретаря Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Спасенного лыжника из Киева доставили в Свалявскую райбольницу. У него обмороженные конечности, сейчас он находится в реанимации.

Закарпатские спасатели говорят, что у мужчины огромная сила духа. Продержаться так долго в горах зимой ему помогли наработанные годами навыки выживания в экстремальных условиях и хорошая экипировка.

Спасатели в поисках лыжника (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/)

Батыр говорит, что история спасения Игоря Грищенко - уникальная. Это единственный случай, когда после таких длительных розысков заблудившегося в подобных условиях человека обнаруживали выжившим.

"Если быть честными, вчера у спасателей уже почти не оставалось надежды, что затерянный в Карпатах турист жив, пока он опять не позвонил и не сообщил, где находится" , - сказала пресс-секретарь ГСЧС.

Батыр говорит, что у другого туриста, которого 7 января нашли в Карпатах замерзшим насмерть, в рюкзаке не было даже фонарика - погибший не имел никакого представления, что такое горы зимой.

Напомним, к поиску потерявшегося лыжника были привлечены спасатели из соседних областей, полиция, кинологи, специальный военный дрон с тепловизором и даже вертолет МИ-8.

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