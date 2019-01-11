"Унікальний випадок": рятувальники розповіли, що допомогло вижити заблукалому туристу

Колаж РБК-Україна

Врятований лижник давно займається екстремальними видами спорту і знає, що з горами взимку не варто жартувати

Знайдений напередодні, 10 січня, рятувальниками 34-річний турист Ігор Грищенко, якого більше чотирьох днів шукали в Карпатах, вижив завдяки силі духу, навичкам виживання і хорошій екіпіровці. Про це написав "Укрінформ" пославшись на прес-секретаря Управління ДСНС в Закарпатській області Наталію Батир.

Врятованого лижника з Києва доставлено у Свалявську райлікарні. У нього обморожені кінцівки, зараз він знаходиться в реанімації.

Закарпатські рятувальники кажуть, що у чоловіка величезна сила духу. Протриматися так довго в горах взимку йому допомогли напрацьовані роками навички виживання в екстремальних умовах і хороша екіпіровка.

Рятувальники в пошуках лижника (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/)

Батир каже, що історія спасіння Ігоря Грищенка - унікальна. Це єдиний випадок, коли після таких тривалих розшуків заблукалу у подібних умовах людину знаходили вижившою.

"Якщо бути чесними, вчора у рятувальників вже майже не залишалося надії, що загублений в Карпатах турист живий, поки він знову не зателефонував і не повідомив, де знаходиться" , - сказала прес-секретар ДСНС.

Батир каже, що в іншого туриста, якого 7 січня знайшли в Карпатах замерзлих насмерть, в рюкзаку не було навіть ліхтарика - загиблий не мав ніякого уявлення, що таке гори взимку.

Нагадаємо, до пошуку загубленого лижника були залучені рятувальники з сусідніх областей, поліція, кінологи, спеціальний військовий дрон з тепловізором і навіть вертоліт МІ-8.

Раніше ми повідомляли про те, що в селі Яблуниця Яремчанського району згорівготель "Простоквашино". В результаті пожежі загинула одна людина.