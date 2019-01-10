Зниклий в Карпатах турист знову вийшов на зв'язок і розповів, де знаходиться (відео)

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Киянин Ігор Грищенко, який заблукав у горах в Міжгірському районі та якого четверту добу розшукують рятувальники, знову вийшов на зв'язок і повідомив, що знаходиться в будиночку лісника біля невеликої річки. Про це в четвер, 10 січня, йдеться у сюжеті "Новин 2+2".

Зазначимо, що вчора він також зміг додзвонитися своєму другові - телефонний дзвінок тривав лише кілька секунд.

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Сьогодні, близько 17:00, Ігор зв'язався зі службою "101" і зміг уточнити своє місцезнаходження - це невеликий будинок лісника біля річки. Однак де саме - турист не зміг визначити.

Повідомляється, що телефонний дзвінок, який надійшов із Свалявського району, запеленговала вишка зв'язку. Тепер рятувальники розраховують координати.

Окрім вертольота МІ-8, який підключили до пошуків Грищенко, рятувальникам передали військовий дрон, який має тепловізори та всі необхідні навігації.

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Біля підніжжя гори Гимба також перебуває дружина і брат Ігоря Грищенка. Вони впевнені, що незабаром його вдасться знайти.

Як повідомлялося, перед Різдвом троє друзів вирушили в Карпати і з-за складних погодних умов заблукали в районі гори Гимба. Один з чоловіків загинув, другий вижив, а про долю третього досі не було нічого відомо.

Ігор Грищенко є президентом української молодіжної асоціації екстремальних видів спорту. У Києві він працював професійним тренером.

Нагадаємо, що 23 грудня 2018-го в Карпатах у селі Яблуниця Яремчанського району згоріла готель "Простоквашино", в результаті чого загинула одна людина.

Також ми писали про те, що 5 січня у Карпатах рятувальники ДСНС знайшли двох туристів, втратили орієнтування в районі гори Вухатий Камінь Верховинського району.