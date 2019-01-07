Заблудились в Карпатах: появилась информация о втором туристе

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Судьба еще одного туриста остается неизвестной

В Закарпатской области в горах обнаружили живым одного из туристов, которые заблудились в ночь перед Рождеством. Об этом в понедельник, 7 января, говорится в сообщении пресс-службы ГоСЧС.

Всего в группу входило три человека. Одного из них в Карпатах обнаружили мертвым. Судьба третьего остается неизвестной.

В поисках участвуют 27 человек (17 их которых от ГСЧС) и 7 единиц техники (4 от ГСЧС).

Отмечается, что выживший вышел на связь сегодня днем.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как рассказали горные спасатели Закарпатья, за сутки они получили два сообщения о потерявшихся группах туристов.

В первом случае речь шла о любителях фрирайда, которые заблудились на вершине горы Гимба (Межгорский район).

На их поиски отправили отделение горных поисковиков из села Нижние Ворота Воловецкого района.

Спасатели по телефону посоветовали мужчинам направляться в сторону села Березники Свалявского района. Тем не менее, туристы по собственной инициативе решили подниматься крутыми склонами в сторону вершины горы.

Также сообщается, что ночью 7 января спасатели нашли двух туристов, которые передали спасателям GPS-координаты третьего человека, который стался ждать помощи в горах.

Напомним, что в районе карпатских гор в настоящее время сложные условия - сильный ветер, туман, снег. Температура воздуха составляет до -10 градусов. Кроме того, сообщается о лавинной опасности 3-й степени.

Как сообщалось ранее, 23 декабря 2018-го в Карпатах в селе Яблуница Яремчанского района сгорела гостиница "Простоквашино", в результате чего погиб один человек.

Также мы писали о том, что 5 января в Карпатах спасатели ГСЧС нашли двух туристов, потерявших ориентировку в районе горы Ушастый Камень Верховинского района.