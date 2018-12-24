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В Карпатах сгорела гостиница: появились новые подробности о ЧП

STYLERЖизнь    24.12.2018 - 10:22
В Карпатах сгорела гостиница: появились новые подробности о ЧП
Коллаж РБК-Украина

После ликвидации огня спасатели нашли тело человека

В воскресенье, 23 декабря в селе Яблуница Яремчанского района сгорела гостиница "Простоквашино". В результате пожара погиб один человек. О том, кем был погибший, сообщает издание "Галка".

Пожар произошел в урочище Дил села Яблуница, недалеко от Ворохты. Возгорание произошло около 3:32. До приезда пожарных обслуживающий персонал гостиницы успел эвакуировать всех жителей отеля. Тушили гостиницу до самого утра. Около 7:00 огонь был ликвидирован. Всего пострадало 1500 кв. метров площади.

 

Фото: пожар (if.dsns.gov.ua)

Во время работ после ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

"На месте работают следователи. Личность погибшего устанавливается, но владелец говорит, что человек помогал ему по хозяйству. Официально или нет пока неясно. Ибо сказано, что документы все сгорели. По предварительной информации, владелец и погибший - франковцы. Погиб не турист заведения", - сообщили в областной полиции.

Позже стало известно, что погибший – 33-летний житель Ивано-Франковской области, который работал в гостинице кочегаром.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно о состоянии пострадавших после пожара на рождественской ярмарке во Львове. В реанимации находится 50-летний житель Армении и его состояние очень тяжелое.

А также рассказывали о том, что на СТО в Киеве сгорел охранник в своей сторожке. В Киеве на СТО по улице Хоткевича, 13 загорелась сторожка охранника, который во время возгорания находился внутри.

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