У Карпатах згорів готель: з'явилися нові подробиці про ПП

Колаж РБК-Україна

Після ліквідації вогню рятувальники знайшли тіло людини

У неділю, 23 грудня в селі Яблуниця Яремчанського району згорів готель "Простоквашино". В результаті пожежі загинула одна людина. Про те, ким був загиблий, повідомляє видання "Галка".

Пожежа сталася в урочище Діл села Яблуниця, недалеко від Ворохти. Займання сталося близько 3:32. До приїзду пожежників обслуговуючий персонал готелю встиг евакуювати всіх мешканців готелю. Гасили готель до самого ранку. Близько 7:00 вогонь був ліквідований. Всього постраждало 1500 кв. метрів площі.

Фото: пожежа (if.dsns.gov.ua)

Під час робіт після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

"На місці працюють слідчі. Особа загиблого встановлюється, але власник каже, що чоловік допомагав йому по господарству. Офіційно чи ні поки неясно. Бо сказано, що всі документи згоріли. За попередньою інформацією, власник і загиблий - франківці. Загинув не турист закладу", - повідомили в обласній поліції.

Пізніше стало відомо, що загиблий – 33-річний житель Івано-Франківської області, який працював в готелі кочегаром.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо про стан постраждалих після пожежі на різдвяному ярмарку у Львові. У реанімації перебуває 50-річний житель Вірменії і його стан дуже важкий.

А також розповідали про те, що на СТО в Києві згорів охоронець у своїй сторожці. У Києві на СТО по вулиці Хоткевича, 13 загорілася сторожка охоронця, який під час займання знаходився всередині.