Заблукали в Карпатах: з'явилася інформація про другого туриста

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Доля ще одного туриста залишається невідомою

У Закарпатській області в горах знайшли живим одного з туристів, які заблукали в ніч перед Різдвом. Про це у понеділок, 7 січня, йдеться в повідомленні прес-служби Держнс.

Всього до групи входили три людини. Одного з них виявили мертвим у Карпатах. Доля третього залишається невідомою.

В пошуках беруть участь 27 осіб (17 яких від ДСНС) і 7 одиниць техніки (від 4 ДСНС).

Зазначається, що виживший вийшов на зв'язок сьогодні вдень.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як розповіли гірські рятувальники Закарпаття, за добу вони отримали два повідомлення щодо загублених груп туристів.

У першому випадку йшлося про любителів фрірайду, які заблукали на вершині гори Гимба (Міжгірський район).

На їх пошуки відправили відділення гірських пошукачів із села Нижні Ворота Воловецького району.

Рятувальники по телефону порадили чоловікам прямувати в бік села Березники Свалявського району. Тим не менш, туристи з власної ініціативи вирішили підніматися крутими схилами в бік вершини гори.

Також повідомляється, що вночі 7 січня рятувальники знайшли двох туристів, які передали рятувальникам GPS-координати третьої людини, який лишився чекати допомоги в горах.

Нагадаємо, що в районі карпатських гір в даний час складні умови - сильний вітер, туман, сніг. Температура повітря становить до -10 градусів. Крім того, повідомляється про лавинної небезпеки 3-го ступеня.

Як повідомлялося раніше, 23 грудня 2018-го в Карпатах у селі Яблуниця Яремчанського району згоріла готель "Простоквашино", в результаті чого загинула одна людина.

Також ми писали про те, що 5 січня в Карпатах рятувальники ДСНС знайшли двох туристів, втратили орієнтування в районі гори Вухатий Камінь Верховинського району.