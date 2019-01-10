Пропавший в Карпатах турист снова вышел на связь и рассказал, где находится (видео)

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Заблудившийся в горах в Межгорском районе киевлянин Игорь Грищенко, которого четвертые сутки разыскивают спасатели, снова вышел на связь и сообщил, что находится в домике лесника у небольшой реки. Об этом в четверг, 10 января, говорится в сюжете "Новости 2+2".

Отметим, что вчера он также смог дозвониться своему другу - телефонный звонок продлился всего несколько секунд.

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Сегодня, около 17:00, Игорь связался со службой "101" и смог уточнить свое местонахождение - это небольшой дом лесника возле речки. Однако где именно - турист не смог определить.

Сообщается, что телефонный звонок, который поступил из Савеловского района, запеленговала вышка связи. Теперь спасатели рассчитывают координаты.

Кроме вертолета МИ-8, который подключили к поискам Грищенко, спасателям передали военный дрон, который имее тепловизоры и все необходимые навигации.

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У подножья горы Гимба также находятся жена и брат Игоря Грищенко. Они уверены, что вскоре его смогут найти.

Как сообщалось, перед Рождеством трое друзей отправились в Карпаты и из-за сложных погодных условий заблудились в районе горы Гимба. Один из мужчин погиб, второй выжил, а о судьбе третьего до сих пор не было ничего известно.

Игорь Грищенко является президентом украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве он работал профессиональным тренером.

Напомним, что 23 декабря 2018-го в Карпатах в селе Яблуница Яремчанского района сгорела гостиница "Простоквашино", в результате чего погиб один человек.

Также мы писали о том, что 5 января в Карпатах спасатели ГСЧС нашли двух туристов, потерявших ориентировку в районе горы Ушастый Камень Верховинского района.