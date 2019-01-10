К поиску лыжника подключили вертолет: фото спасательной операции в Карпатах

Коллаж: РБК-Украина

Мужчину ищут уже 4 дня. Поиски продолжаются

К поискам лыжника из Киева, который 6 января потерялся недалеко от горы Гымба в Закарпатской области, спасатели подключили вертолет МИ-8. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Известно, что пропавший турист последний раз выходил на связь со своим другом 9 января. Он рассказал, что находится у неизвестной ему горной реки.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе. Пока лыжника еще не нашли.

Стоит отметить, что по данным ГСЧС, всего в поиске опока участвуют 39 спасателей и 7 единиц техники, а также та 6 волонтеров.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Новость о розыске пропавшего мужчина также активно комментируют пользователи сети.

Скриншот с Facebook

"Канал "1+1" приехал. Беспилотник. Поисковые собаки. Но над горой уже туман и через час темно будет. Поднимаются на подъемнике на гору Гымба. С Богом! ", - написала Носенко Ирина.

Скриншот с Facebook

"Вертолет с специальным тепловизором - и его бы нашли еще в тот же день. На все Карпаты не имеют одного спасательного вертолета", отметил Dmytro Zhyhalkin.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Карпатах спасатели нашли тело туриста, который заблудился в ночь перед Рождеством.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли двух туристов, которые потеряли ориентировку в районе горы Ушастый Камень Верховинского района.