ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

К поиску лыжника подключили вертолет: фото спасательной операции в Карпатах

STYLERЖизнь    10.01.2019 - 18:02
К поиску лыжника подключили вертолет: фото спасательной операции в Карпатах
Коллаж: РБК-Украина

Мужчину ищут уже 4 дня. Поиски продолжаются

К поискам лыжника из Киева, который 6 января потерялся недалеко от горы Гымба в Закарпатской области, спасатели подключили вертолет МИ-8. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Известно, что пропавший турист последний раз выходил на связь со своим другом 9 января. Он рассказал, что находится у неизвестной ему горной реки.

 

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе. Пока лыжника еще не нашли.

Стоит отметить, что по данным ГСЧС, всего в поиске опока участвуют 39 спасателей и 7 единиц техники, а также та 6 волонтеров.

 

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Новость о розыске пропавшего мужчина также активно комментируют пользователи сети.

К поиску лыжника подключили вертолет: фото спасательной операции в Карпатах

Скриншот с Facebook

"Канал "1+1" приехал. Беспилотник. Поисковые собаки. Но над горой уже туман и через час темно будет. Поднимаются на подъемнике на гору Гымба. С Богом! ", - написала Носенко Ирина.

К поиску лыжника подключили вертолет: фото спасательной операции в Карпатах

Скриншот с Facebook

"Вертолет с специальным тепловизором - и его бы нашли еще в тот же день. На все Карпаты не имеют одного спасательного вертолета", отметил Dmytro Zhyhalkin.

К поиску лыжника подключили вертолет: фото спасательной операции в Карпатах

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Карпатах спасатели нашли тело туриста, который заблудился в ночь перед Рождеством.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли двух туристов, которые потеряли ориентировку в районе горы Ушастый Камень Верховинского района.

В Карпатах ожидается умеренная лавинная опасность Живой! Мама потерявшегося в Карпатах туриста передала слова сына (видео)
Новости Украины Карпатыспасатели
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь