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До пошуку лижника підключили вертоліт: фото рятувальної операції в Карпатах

STYLERЖиття    10.01.2019 - 18:02
До пошуку лижника підключили вертоліт: фото рятувальної операції в Карпатах
Колаж: РБК-Україна

Чоловіка шукають вже 4 дні. Пошуки тривають

До пошуків лижника з Києва, який 6 січня загубився недалеко від гори Гимба в Закарпатській області, рятувальники підключили вертоліт МІ-8. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що зниклий турист останній раз виходив на зв'язок зі своїм другом 9 січня. Він розповів, що знаходиться в невідомої йому гірської річки.

 

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Рятувальники продовжують обстежувати місцевість у Міжгірському районі. Поки лижника ще не знайшли.

Варто відзначити, що за даними ДСНС, всього в пошуку опока беруть участь 39 рятувальників і 7 одиниць техніки, а також та 6 волонтерів.

 

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Новину про розшук зниклого чоловік також активно коментують користувачі мережі.

До пошуку лижника підключили вертоліт: фото рятувальної операції в Карпатах

Скріншот з Facebook

"Канал "1+1" приїхав. Безпілотник. Пошукові собаки. Але над горою вже туман і через годину буде темно. Піднімаються на підйомнику на гору Гимба. З Богом! ", - написала Носенко Ірина.

До пошуку лижника підключили вертоліт: фото рятувальної операції в Карпатах

Скріншот з Facebook

"Вертоліт із спеціальним тепловізором - і його б знайшли ще в той же день. На всі Карпати не мають одного рятувального вертольота", зазначив Dmytro Zhyhalkin.

До пошуку лижника підключили вертоліт: фото рятувальної операції в Карпатах

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Карпатах рятувальники знайшли тіло туриста, який заблукав у ніч перед Різдвом.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли двох туристів, які втратили орієнтування в районі гори Вухатий Камінь Верховинського району.

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