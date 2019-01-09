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Живой! Мама потерявшегося в Карпатах туриста передала слова сына (видео)

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 19:09

Видео: YouTube / ТСН

Турист из Киева Игорь Грищенко, который еще 6 января заблудился в горах в Межгорском районе, сегодня вышел на связь и рассказал о своем приблизительном местонахождении и отметил, что очень замерз. После этого телефон 34-летнего мужчины выключился - разговор длился только несколько секунд, говорится в сюжете ТСН.

Отметим, что три дня назад - перед Рождеством - трое друзей отправились в Карпаты и из-за сложных погодных условий заблудились в районе горы Гимба. Один из мужчин погиб, второй выжил, а о судьбе третьего до сих пор не было ничего известно.

Все это время телефон пропавшего туриста был вне зоны, но сегодня днем мужчина смог позвонить другу.

Живой! Мама потерявшегося в Карпатах туриста передала слова сына (видео)

Скриншот

Мама Игоря рассказала, что он находится возле реки.

"Какой именно, он не знает. И очень замерз. Связь оборвалась. Все", - передала она слова сына.

Живой! Мама потерявшегося в Карпатах туриста передала слова сына (видео)

Скриншот

Отметим, что Грищенко - президент украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта. В столице он работал профессиональным тренером. 

Спасатели установили предположительное место, где находится Грищенко - это река Оса в Свалявском районе, недалеко от курорта Пилипец. Если Игорь действительно там, то ему удалось перейти на другую сторону горы.

Живой! Мама потерявшегося в Карпатах туриста передала слова сына (видео)

Скриншот

Как сообщалось ранее, 23 декабря 2018-го в Карпатах в селе Яблуница Яремчанского района сгорела гостиница "Простоквашино", в результате чего погиб один человек.

Также мы писали о том, что 5 января в Карпатах спасатели ГСЧС нашли двух туристов, потерявших ориентировку в районе горы Ушастый Камень Верховинского района. 

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