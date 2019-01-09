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Живий! Мама туриста, який загубився в Карпатах, передала слова сина (відео)

STYLERЖиття    09.01.2019 - 19:09

Відео: YouTube / ТСН

Турист із Києва Ігор Грищенко, який ще 6 січня заблукав у горах в Міжгірському районі, сьогодні вийшов на зв'язок і розповів про своє приблизне місцезнаходження та зазначив, що дуже замерз. Після цього телефон 34-річного чоловіка виключився - розмова тривала лише кілька секунд, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначимо, що три дні тому - перед Різдвом - троє друзів вирушили в Карпати і через складні погодні умови заблукали в районі гори Гимба. Один з чоловіків загинув, другий вижив, а про долю третього досі не було нічого відомо.

Весь цей час телефон зниклого туриста був поза зоною, але сьогодні вдень чоловік зміг подзвонити другу.

Живий! Мама туриста, який загубився в Карпатах, передала слова сина (відео)

Скріншот

Мама Ігоря розповіла, що він знаходиться біля річки.

"Який саме, він не знає. І дуже замерз. Зв'язок обірвався. Все", - передала вона слова сина.

Живий! Мама туриста, який загубився в Карпатах, передала слова сина (відео)

Скріншот

Зазначимо, що Грищенко - президент української молодіжної асоціації екстремальних видів спорту. У столиці він працював професійним тренером.

Рятувальники встановили можливе місце, де знаходиться Грищенко - це річка Оса у Свалявському районі, недалеко від курорту Пилипець. Якщо Ігор дійсно там, то йому вдалося перейти на інший бік гори.

Живий! Мама туриста, який загубився в Карпатах, передала слова сина (відео)

Скріншот

Як повідомлялося раніше, 23 грудня 2018-го в Карпатах у селі Яблуниця Яремчанського району згоріла готель "Простоквашино", в результаті чого загинула одна людина.

Також ми писали про те, що 5 січня у Карпатах рятувальники ДСНС знайшли двох туристів, втратили орієнтування в районі гори Вухатий Камінь Верховинського району.

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