Медики розповіли про стан здоров'я знайденого в Карпатах туриста

Чоловік наразі перебуває в реанімації

Знайдений в четвер, 10 січня, закарпатськими рятувальниками лижник, якого чотири дні шукали в горах, наразі перебуває в Свалявській райлікарні в реанімації. Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на речницю Управління ДСНС у Закарпатській області Наталю Батир.

У чоловіка обмороження кінцівок, але стан стабільний.

За словами речниці ДСНС, коли рятувальники забирали туриста з хатинки лісника у Свалявському районі, він виглядав бадьорим, усміхався, жартував та навіть "давав краба", дякуючи рятувальникам.

"Якщо бути відвертими, учора у пошуковиків уже майже не лишалося надії, що загублений у Карпатах турист живий, допоки він знову не подзвонив і не повідомив, де знаходиться" , - сказала речниця ДСНС.

Коли чоловік зателефонував, він повідомив про те, що знаходиться у будиночку лісників та чув звук гвинтокрила. Також він зазначив про деякі орієнтири, які бачить поруч із цим місцем.

Ігор Грищенко (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/)

Нагадаємо, врятований на Закарпатті після чотириденних пошуків у Карпатах лижник, це 34-річний киянин Ігор Грищенко, досвідчений гірськолижник. Він є президентом української молодіжної асоціації екстремальних видів спорту.

До його пошуків залучили рятувальників із сусідніх областей, поліцію, кінологів, спеціальний військовий дрон з тепловізором та навіть гелікоптер МІ-8.

6 січня про зникнення свого чоловіка рятувальникам повідомила дружина Ігоря Грищенка. Після виїзду на катання схилами з ним пропав зв'язок.

Нагадаэмо, нещодавно в Альпах спеціальні собаки змогли відшукати дитину, яку накрила снігова лавина. 12-річний хлопчик годину перебував під снігом.