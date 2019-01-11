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Медики рассказали о состоянии здоровья найденного в Карпатах туриста

STYLERЖизнь    11.01.2019 - 11:28
Медики рассказали о состоянии здоровья найденного в Карпатах туриста
Коллаж РБК-Украина

Мужчина сейчас находится в реанимации

Найденный в четверг, 10 января, закарпатскими спасателями лыжник, которого четыре дня искали в горах, сейчас находится в Свалявской райбольнице в реанимации. Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

У мужчины обморожение конечностей, но состояние стабильное.

По словам пресс-секретаря ГСЧС, когда спасатели забирали туриста из избушки лесника в Свалявском районе, он выглядел бодрым, улыбался, шутил и даже "давал краба", благодаря спасателям.

"Если быть откровенными, вчера у поисковиков уже почти не оставалось надежды, что затерянный в Карпатах турист жив, пока он опять не позвонил и не сообщил, где находится" , - сказала пресс-секретарь ГСЧС.

Когда мужчина позвонил, он сообщил о том, что находится в домике лесников и слышал звук вертолета. Также он отметил некоторые ориентиры, которые видит рядом с этим местом.

Медики рассказали о состоянии здоровья найденного в Карпатах туриста

Игорь Грищенко (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya/)

Напомним, спасенный на Закарпатье после четырехдневных поисков в Карпатах лыжник, это 34-летний киевлянин Игорь Грищенко, опытный горнолыжник. Он является президентом украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.

К его поискам привлекли спасателей из соседних областей, полицию, кинологов, специальный военный дрон с тепловизором и даже вертолет МИ-8.

6 января о пропаже своего мужа спасателям сообщила жена Игоря Грищенко. После выезда на катание по склонам с ним пропала связь.

Напомним, недавно в Альпах специальные собаки смогли отыскать ребенка, которого накрыла снежная лавина. 12-летний мальчик час находился под снегом.

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