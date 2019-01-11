Спасенный лыжник рассказал, как ему удалось выжить

Коллаж: РБК-Украина

По словам докторов, состояние Грищенко удовлетворительное, но у него обморожение пальцев нижних конечностей

Найденный в Карпатах киевлянин Игорь Грищенко рассказал, как он выживал в суровых обстоятельствах. Об этом сообщает ТСН.

Сам Грищенко рассказал, что от замерзания ему помогало постоянное движение. У него также с собой был термос, в который он набирал воду из ледяного родника.

Кроме того, у него с собой была еще зажигалка, с помощью которой он разжигал костер и согревался.

Первую ночь в горах Грищенко провел в снежной яме и спал на лыжах, но при этом каждые 15 минут он вставал и согревался. Затем один день переночевал в стоге сена, которое нашел в лесу.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

После чего он попал на хижину лесника, где нашел какао и черничное варенье. Также в домике была печь и дрова, поэтому он смог не много согреться. Перед тем как его нашли спасатели чувствовал себя очень плохо.

"Я был в таком состоянии, что не понимал, жив я или не жив", - рассказал лыжник.

Тем не менее, он нашел в себе силы, чтобы самому выйти на связь и сообщить спасателям, что находится в хижине лесника, рядом возле реки. Он услышал звук вертолета, который в то время пролетал над горой Гымба, отогрел телефон и позвонил на 101.

Первыми туриста обнаружили двое местных жителей, они шли к дому на лыжах.

Один из лесников заявил, что Грищенко смог продержаться более четырех суток, потому что он подготовленный спортсмен.

Когда лесники зашли с хижину, он сидел внутри. При этом у него были силы подать руку и самому выйти и сесть в машину.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

"Он был такой тяжелый, очень уставший, говорил, что сам этой ночи не пережил бы", - рассказал Иван Дукай, лесник Березниковского лесничества.

Стоит отметить, что сначала Грищенко отправили в Свалявскую больницу, где он пробыл ночь, а потом доставили в ужгородскую областную больницу, где им занялись врачи ожогового центра.

Напомним, что Грищенко с двумя друзьями накануне Рождеством поехал в Карпаты, где из-за погодных условий они заблудились недалеко от горы Гымба. При этом один из лыжников все-таки погиб, а второму удалось выжить.

О Грищенко ничего не было слышно несколько дней. В среду ему удалось дозвонится своему другу. В четверг днем он позвонил спасателям и сообщил, что находится в хижине возле реки.