Врятований лижник розповів, як йому вдалося вижити

Колаж: РБК-Україна

За словами лікарів, стан Грищенко задовільний, але у нього обмороження пальців нижніх кінцівок

Знайдений в Карпатах киянин Ігор Грищенко розповів, як він виживав в суворих обставинах. Про це повідомляє ТСН.

Сам Грищенко розповів, що від замерзання йому допомагав постійний рух. У нього з собою був термос, в який він набирав воду з крижаного джерела.

Крім того, у нього з собою була ще запальничка, з допомогою якої він розпалював вогнище і зігрівався.

Першу ніч в горах Грищенко провів у сніговій ямі і спав на лижах, але при цьому кожні 15 хвилин він вставав і зігрівався. Потім один день переночував в стозі сіна, яке знайшов у лісі.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Після чого він потрапив на хатину лісника, де знайшов какао і чорничне варення. Також в будиночку була піч і дрова, тому він зміг трохи зігрітися. Перед тим як його знайшли рятувальники відчував себе дуже погано.

"Я був у такому стані, що не розумів, живий я чи не живий", - розповів лижник.

Тим не менш, він знайшов у собі сили, щоб самому вийти на зв'язок і повідомити рятувальникам, що знаходиться в хатині лісника, поруч біля річки. Він почув звук гелікоптера, який в той час пролітав над горою Гимба, відігрів телефон і зателефонував на 101.

Першими туриста виявили двоє місцевих жителів, вони йшли до будинку на лижах.

Один з лісників заявив, що Грищенко зміг протриматися більше чотирьох діб, тому що він підготовлений спортсмен.

Коли лісники зайшли з хатину, він сидів всередині. При цьому у нього були сили подати руку і самому вийти і сісти в машину.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

"Він був такий важкий, дуже втомлений, говорив, що сам цієї ночі не пережив би", - розповів Іван Дукай, лісник Березніковського лісництва.

Варто зазначити, що спочатку Грищенко відправили у Свалявську лікарню, де він пробув ніч, а потім доставили в ужгородську обласну лікарню, де ним зайнялися лікарі опікового центру.

Нагадаємо, що Грищенко з двома друзями напередодні Різдвом поїхав у Карпати, де через погодны умов вони заблукали недалеко від гори Гимба. При цьому один з лижників все-таки загинув, а другому вдалося вижити.

Про Грищенко нічого не було чутно кілька днів. У середу йому вдалося додзвониться своєму другові. У четвер вдень він зателефонував рятувальникам і повідомив, що знаходиться в хатині біля річки.