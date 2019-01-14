Туристу на замітку: у мережі з'явилася карта прихистків у Карпатах

Колаж РБК-Україна

Фахівці радять вивчити цю карту до походу в гори

Після історії з киянином Ігор Грищенко, який загубився в горах і зміг вижити тільки завдяки тому, що знайшов мисливський будиночок, блогер Тарас Рикмас розмістив в мережі інтерактивну карту гірських притулків, де туристи зможуть сховатися від холоду та снігопаду, якщо потраплять у скрутну ситуацію.

На карті позначені всі хатини, кошари і туристичні притулки, які знаходяться на території українських Карпат. У цих місцях зможуть переночувати туристи, які заблукали у горах, а також звідти вони зможуть подати сигнал лиха для рятувальників.

Червоним кольором на карті позначені ті місця, де хатини були раніше, але вони були зруйновані стихією або вогнем.

Тарас Рикмас зазначив, що більша частина будиночків – це будинки пастухів і літній час вони найчастіше зайняті, так як в цей період пастухи зі стадом перебираються вище в гори.

Крім того, він рекомендує всім туристам вивчити цю карту заздалегідь, до походу в гори, щоб при необхідності можна було повідомити рятувальникам своє місцезнаходження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рятувальники розповіли, що допомогло вижити заблукалому туристу в Карпатах.

А також розповідали про те, що киянин Ігор Грищенко розповів про свої пригоди в горах і повідомив, як йому вдалося вижити.