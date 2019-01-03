Убитые подъемники и халатное отношение: украинцы жалуются на Драгобрат и Буковель

Фото: РБК-Украина

В подъемнике слетела деталь, что стало причиной падения туристов

Во время подъема на горнолыжном курорте Драгобрат произошел инцидент, у подъемника слетела подставка для лыж и сноубордов, и туристы упали вниз. Об этом рассказала потерпевшая Анна Самородова на своей странице в Facebook.

По ее словам, она со своим другом села на кресельный подъемник Вершина и у него через 15-20 метров у него вылетела деталь, что стало причиной падения с подъемника. При этом подъемник никто не остановил, чтобы достать людей.

"Мало того, что мы застряли в этом снегу, упали на железяку, нам снизу сотрудники Драгобрат кричат: "отползите оттуда, уберите головы, тут люди едут", - написала Самородова.

Фото: facebook.com/anny.samorodova

Несколько минут туристы пытались выбраться оттуда сами, уклоняясь при этом от других подъемников, которые везли туристов вверх. Позже к потерпевшим пришла помощь.

Работники курорта сказали, что ничего страшного мол в подъемнике раскрутилась деталь. Потерпевшим также сказали, что возможно они на него сильно давили, поэтому так все и произошло. Еще была версия, что они сами его специально сломали или зацепили снег лыжей, поэтом и упали.

Потерпевшей предложили компенсацию в виде спи-пассов (абонемент на катание), чтобы забыть этот неприятный инцидент.

Фото: facebook.com/anny.samorodova

"Ски-пасы. То есть серьезно? А если завтра еще люди упадут? А может кому-то повезет меньше? Ну это жесть, товарищи. Я до сих пор в шоке", - отметила Самородова.

Данный инцидент сильно возмутил пользователей сети, и люди также вспомнили свои неприятные ситуации, которые с ними произошли на украинских горнолыжных курортах.

Скриншот с Facebook

"В прошлом году была такая же ситуация! Судя по всему, никто ничего не ремонтирует! А цены поднимают! Вывод и правда лучше не ездить туда, жизнь дороже! На всех такого рода постах пишут, что ваша безопасность в ваших руках, к сожалению, и там никто ни за что ответственности не несет", - написала Екатерина Красочка.

Скриншот с Facebook

"Судитесь", - посоветовала Мирослава Игоревна.

Скриншот с Facebook

Кроме того, Евгений Шульга рассказал свою историю, когда в Буковели пропала девочка с ребенком.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Карпатах автобус с людьми вылетел с дороги. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Карпатах превысила один метр.