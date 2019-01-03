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Убиті підйомники і недбале ставлення: українці скаржаться на Драгобрат і Буковель

STYLERЖиття    03.01.2019 - 19:27
Убиті підйомники і недбале ставлення: українці скаржаться на Драгобрат і Буковель
Фото: РБК-Україна

В підйомнику злетіла деталь, що стало причиною падіння туристів

Під час підйому на гірськолижному курорті Драгобрат стався інцидент, біля підйомника злетіла підставка для лиж та сноубордів, і туристи впали вниз. Про це розповіла потерпіла Ганна Самородова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, вона зі своїм другом села на крісельний підйомник Вершина і у нього через 15-20 метрів у нього вилетіла деталь, що стало причиною падіння з підйомника. При цьому підйомник ніхто не зупинив, щоб дістати людей.

"Мало того, що ми застрягли в цьому снігу, впали на залізяку, нам знизу співробітники Драгобрат кричать: "отползите звідти, приберіть голови, тут люди їдуть", - написала Самородова.

Убиті підйомники і недбале ставлення: українці скаржаться на Драгобрат і БуковельФото: facebook.com/anny.samorodova

Кілька хвилин туристи намагалися вибратися звідти самі, ухиляючись при цьому від інших підйомників, які везли туристів вверх. Пізніше до потерпілим прийшла допомога.

Працівники курорту сказали, що нічого страшного мовляв в підйомнику розкрутилася деталь. Потерпілим також сказали, що можливо вони на нього сильно тиснули, тому так все і сталося. Ще була версія, що вони самі його спеціально зламали або зачепили сніг лижею, поетом і впали.

Потерпілої запропонували компенсацію у вигляді спи-пасів (абонемент на катання), щоб забути цей неприємний інцидент.

Убиті підйомники і недбале ставлення: українці скаржаться на Драгобрат і БуковельФото: facebook.com/anny.samorodova

"Скі-паси. Тобто серйозно? А якщо завтра ще люди впадуть? А може комусь пощастить менше? Ну це жесть, товариші. Я досі в шоці", - зазначила Самородова.

Даний інцидент сильно обурив користувачів мережі, і люди також згадали свої неприємні ситуації, які з ними відбулися на українських гірськолижних курортах.

Убиті підйомники і недбале ставлення: українці скаржаться на Драгобрат і Буковель

Скріншот з Facebook

"В минулому році була така ж ситуація! Судячи з усього, ніхто нічого не ремонтує! А ціни піднімають! Висновок і правда краще не їздити туди, життя дорожче! На всіх такого роду посадах пишуть, що ваша безпека у ваших руках, на жаль, і там ніхто ні за що відповідальності не несе", - написала Катерина Красочка.

Убиті підйомники і недбале ставлення: українці скаржаться на Драгобрат і Буковель

Скріншот з Facebook

"Судіться", - порадила Мирослава Ігорівна.

Убиті підйомники і недбале ставлення: українці скаржаться на Драгобрат і Буковель

Скріншот з Facebook

Крім того, Євген Шульга розповів свою історію, коли в Буковелі пропала дівчинка з дитиною.

Убиті підйомники і недбале ставлення: українці скаржаться на Драгобрат і Буковель

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Карпатах автобус з людьми вилетів з дороги. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що висота снігового покриву в Карпатах перевищила один метр.

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