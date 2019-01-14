4-й день в больнице: врачи рассказали о состоянии здоровья спасенного лыжника

Жена Игоря Грищенко не покидает его в больнице в Ужгороде
Спасенный в горах Карпатах киевлянин Игорь Грищенко в настоящее время находится в больнице в Ужгороде в ожоговом отделении с обморожением пальцев ног. Об этом в понедельник, 14 января, сообщент УНИАН.
Сейчас состояние его здоровья улучшилось, и врачи не рекомендуют проводить перевозку лыжника на лечение в Киев.
По словам главврача Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака Юрия Яцына, в состоянии здоровья пациента наблюдается положительная тенденция, и дальнейшее лечение будет продолжаться в Ужгороде.
Фото: Игорь Грищенко (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Жена Игоря находится вместе с ним.
Яцын добавил, что в настоящее время трудно спрогнозировать, сколько времени пострадавший будет находиться в больнице.
Напомним, что лыжника транспортировали в больницу 11 января.
Фото: Игорь Грищенко (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Как сообщалось ранее, Игорь Грищенко рассказал, как он выживал в суровых обстоятельствах после того, как заблудился в горах в Карпатах.
Также мы писали о том, что Грищенко поблагодарил своих спасителей и пообещал, что обязательно приедет в Карпаты еще - чтобы посетить тот самый домик, который "приютил его, спасая от смерти".
Напомним, после истории с киевлянином Игорем Грищенко в сети разместили интерактивную карту горных убежищ, где туристы смогут укрыться от холода и снегопада, если попадут в трудную ситуацию.