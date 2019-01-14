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4-й день в больнице: врачи рассказали о состоянии здоровья спасенного лыжника

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 19:22
4-й день в больнице: врачи рассказали о состоянии здоровья спасенного лыжника
Фото: коллаж РБК-Украина

Жена Игоря Грищенко не покидает его в больнице в Ужгороде

Спасенный в горах Карпатах киевлянин Игорь Грищенко в настоящее время находится в больнице в Ужгороде в ожоговом отделении с обморожением пальцев ног. Об этом в понедельник, 14 января, сообщент УНИАН.

Сейчас состояние его здоровья улучшилось, и врачи не рекомендуют проводить перевозку лыжника на лечение в Киев.

По словам главврача Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака Юрия Яцына, в состоянии здоровья пациента наблюдается положительная тенденция, и дальнейшее лечение будет продолжаться в Ужгороде.

4-й день в больнице: врачи рассказали о состоянии здоровья спасенного лыжника

Фото: Игорь Грищенко (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Жена Игоря находится вместе с ним.  

Яцын добавил, что в настоящее время трудно спрогнозировать, сколько времени пострадавший будет находиться в больнице.

Напомним, что лыжника транспортировали в больницу 11 января.

4-й день в больнице: врачи рассказали о состоянии здоровья спасенного лыжника

Фото: Игорь Грищенко (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Как сообщалось ранее, Игорь Грищенко рассказал, как он выживал в суровых обстоятельствах после того, как заблудился в горах в Карпатах. 

Также мы писали о том, что Грищенко поблагодарил своих спасителей и пообещал, что обязательно приедет в Карпаты еще - чтобы посетить тот самый домик, который "приютил его, спасая от смерти".

Напомним, после истории с киевлянином Игорем Грищенко в сети разместили интерактивную карту горных убежищ, где туристы смогут укрыться от холода и снегопада, если попадут в трудную ситуацию.

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