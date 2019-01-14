4-й день в лікарні: медики розповіли про стан здоров'я врятованого лижника

Фото: колаж РБК-Україна

Дружина Ігоря Грищенка не покидає його в лікарні в Ужгороді

Врятований у горах Карпатах киянин Ігор Грищенко в даний час знаходиться в лікарні в Ужгороді в опіковому відділенні із обмороженням пальців ніг. Про це в понеділок, 14 січня, сообщент УНІАН.

Наразі стан його здоров'я покращився, і лікарі не рекомендують проводити перевезення лижника на лікування в Київ.

За словами головного лікаря Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрія Яцина, в стані здоров'я пацієнта спостерігається позитивна тенденція, і подальше лікування триватиме в Ужгороді.

Фото: Ігор Грищенко (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Дружина Ігоря перебуває разом із ним.

Яцин додав, що в даний час важко спрогнозувати, скільки часу потерпілий перебуватиме в лікарні.

Нагадаємо, що лижника транспортували до лікарні 11 січня.

Фото: Ігор Грищенко (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Як повідомлялося раніше, Ігор Грищенко розповів, як він виживав в суворих обставинах після того, як заблукав у горах в Карпатах.

Також ми писали про те, що Грищенко подякував своїм рятівникам і пообіцяв, що обов'язково приїде в Карпати ще - щоб відвідати той самий будиночок, який "прихистив його, рятуючи від смерті".

Нагадаємо, після історії з киянином Ігорем Грищенко у мережі розмістили інтерактивну карту гірських притулків, де туристи зможуть сховатися від холоду та снігопаду, якщо потраплять у скрутну ситуацію.