"Приеду еще": спасенный в Карпатах киевлянин рассказал о самочувствии (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

34-летний киевлянин Игорь Грищенко благодарит своих спасателей

Спасенный в Карпатских горах киевлянин Игорь Грищенко, который сейчас находится в реанимации с обмороженными конечностями, рассказал о своем самочувствии. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает управление ГоСЧС Украины в Закарпатской области на странице в соцсети Facebook.

Также опубликованы фото с Игорем в больнице.

34-летний мужчина благодарит своих спасителей.

Фото: Игорь Грищенко (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Грищенко пообещал, что обязательно приедет в Карпаты еще - чтобы посетить тот самый домик, который "приютил его, спасая от смерти".

Киевлянин планирует привезти туда много разного товара, который пригодится другим туристам.

Фото: Игорь Грищенко с родными (facebook.com/DsnsZakarpattya)

"За него переживали не только спасатели ГСЧС, но и почти вся Украина. А он держался до последнего, пытаясь выжить в экстремальных условиях высокогорья Карпат", - говорится в сообщении спасателей.

Скрин: facebook.com/DsnsZakarpattya

Напомним, что Игорь Грищенко с двумя друзьями перед Рождеством отправился в Карпаты, и из-за сложных погодных условий товарищи заблудились в районе горы Гимба. Один из мужчин погиб, второй выжил, а о судьбе Грищенко несколько дней не было ничего известно. В среду он смог дозвониться своему другу - телефонный звонок продлился всего несколько секунд. В четверг днем киевлянину удалось позвонить спасателям и сообщить, что он находится в домике лесника у небольшой реки. Выяснилось, что телефонный звонок поступил из Савеловского район - и спасатели принялись определять координаты.

Поздно вечером 10 января киевлянина Игоря Грищенко наконец-то удалось найти.

Сам Игорь Грищенко является президентом украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве он работал профессиональным тренером.

Закарпатские спасатели говорят, что у мужчины огромная сила духа - продержаться так долго в горах зимой ему помогли наработанные годами навыки выживания в экстремальных условиях и хорошая экипировка.

Также мы писали о том, что 5 января в Карпатах спасатели ГСЧС нашли двух туристов, потерявших ориентировку в районе горы Ушастый Камень Верховинского района.