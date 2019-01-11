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"Приїду ще": врятований у Карпатах киянин розповів про самопочуття (фото)

STYLERЖиття    11.01.2019 - 16:55
"Приїду ще": врятований у Карпатах киянин розповів про самопочуття (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

34-річний киянин Ігор Грищенко дякує своїм рятувальникам

Врятований у Карпатських горах киянин Ігор Грищенко, який зараз знаходиться в реанімації з обмороженими кінцівками, розповів про своє самопочуття. Про це в п'ятницю, 11 січня, повідомляє управління ДСНС України в Закарпатській області на сторінці в соцмережі Facebook.

Також опубліковані фото з Ігорем у лікарні.

34-річний чоловік дякує своїм рятівникам.

&quot;Приїду ще&quot;: врятований у Карпатах киянин розповів про самопочуття (фото)

Фото: Ігор Грищенко (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Грищенко пообіцяв, що обов'язково приїде в Карпати ще - аби відвідати той самий будиночок, який "прихистив його, рятуючи від смерті".

Киянин планує привезти туди багато різного краму, який стане в нагоді іншим туристам.

&quot;Приїду ще&quot;: врятований у Карпатах киянин розповів про самопочуття (фото)

Фото: Ігор Грищенко з рідними (facebook.com/DsnsZakarpattya)

"За нього переживали не тільки рятувальники ДСНС, але і майже вся Україна. А він тримався до останнього, намагаючись вижити в екстремальних умовах високогір'я Карпат", - йдеться в повідомленні рятувальників.

&quot;Приїду ще&quot;: врятований у Карпатах киянин розповів про самопочуття (фото)

Скрін: facebook.com/DsnsZakarpattya

Нагадаємо, що Ігор Грищенко з двома друзями перед Різдвом вирушив у Карпати, і через складні погодні умови вони заблукали в районі гори Гимба. Один з чоловіків загинув, другий вижив, а про долю Грищенка кілька днів не було нічого відомо. В середу він зміг додзвонитися своєму другові - телефонний дзвінок тривав лише кілька секунд. У четвер вдень киянину вдалося зателефонувати рятувальникам і повідомити, що він знаходиться в будиночку лісника у невеликої річки. З'ясувалося, що телефонний дзвінок надійшов із Савілівського району - і рятувальники почали визначати координати.

Пізно ввечері 10 січня киянина Ігоря Грищенка нарешті вдалося знайти.

Сам Ігор Грищенко є президентом української молодіжної асоціації екстремальних видів спорту. У Києві він працював професійним тренером.

Закарпатські рятувальники кажуть, що у чоловіка величезна сила духу - протриматися так довго в горах взимку йому допомогли напрацьовані роками навички виживання в екстремальних умовах і хороша екіпіровка.

Також ми писали про те, що 5 січня у Карпатах рятувальники ДСНС знайшли двох туристів, втратили орієнтування в районі гори Вухатий Камінь Верховинського району.

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