На "бермудской" горе нашли очередного туриста: спасатели обратились к украинцам

Фото: коллаж РБК-Украина

35-летнего лыжника искали со вчерашнего вечера

В Закарпатской области в районе горы Гимба Межгорского района, где недавно заблудились группа из трех туристов и один из них не выжил, спасателям удалось найти очередного заблудившегося лыжника. 35-летний житель Харьковской области потерялся вчера вечером, сообщили в понедельник, 21 января, в пресс-службе ГоСЧС в Закарпатской области.

Отмечается, что мужчину искали 12 спасателей и 2 единицы техники.

О пропаже туриста сообщила его жена в 23:20. Женщина, учитывая последние поисковые работы в этой местности, не на шутку переживала.

Сегодня в 10:30 лыжник вышел на связь и сообщил свое местонахождение в горах. В 11:15 одна из поисково-спасательных групп добралась до туриста и сопроводила его до села Пилипец Мижгирського района.

Фото: zk.dsns.gov.ua

"К счастью, мужчина перед выходом в горы прочитал много полезной литературы о том, что нужно иметь с собой, поэтому оборудовал свой рюкзак всем необходимым. Снаряжение и позволило в Карпатах избежать обморожений и переохлаждений", - рассказали спасатели.

Также в ГоСЧС подчеркнули, что опыт предыдущих случаев по поисковых работ "ни на каплю не учит отдыхающих быть осторожными". Поэтому спасатели обратились к родным туристов-естремалив с просьбой убедить своих близких "не испытывать собственные силы на непокоренных вершинах Карпат в погоне за "острыми" ощущениями, ведь последствия могут быть непредсказуемыми".

Как сообщалось ранее, в январе в Карпатских горах на пятый день поисков удалось спасти киевлянина Игоря Грищенко, который заблудился в районе горы Гемба в Межгорском районе. Парень находится в больнице в Ужгороде в ожоговом отделении с обморожением пальцев ног.

Также мы писали о том, что 20 января вблизи горы Парашка во Львовской области спасатели ГоСЧС нашли двух заблудившихся туристов, один из которых погиб. Выживший 22-летний парень в настоящее время находится в 8-й клинической больнице Львова.