В Карпатах спасли туриста: врач рассказал о состоянии выжившего парня (видео)

Видео: YouTube / 24 канал

Медики рассказали о состоянии здоровья спасенного 20 января вблизи горы Парашка во Львовской области 22-летнего туриста, который со своим другом заблудился в Карпатах. В настоящее время пострадавший находится в 8-й клинической больнице Львова, говорится в сюжете "24 канала".

Напомним, что его 31-летний товарищ не выжил.

Мужчины отправились в горы 19 января и заблудились, мобильная связь пропала.

Несколько часов они пытались найти дорогу самостоятельно. Идти было сложно - снега по колено. К тому же один из туристов - тот, который погиб - был обут в кроссовки. Около полуночи они смогли дозпониться спасателям.

Как рассказал Игорь Курус из пресс-службы ГоСЧС Львовской области, спасатели дали им рекомендации, как себя вести. И около трех часов ночи смогли найти туристов у подножия горы Парашка.

По словам врача Юрия Коцура, повреждения у спасенного не сложные, около недели или двух будет стационарное лечение, после чего - в амбулаторной поликлинике.

Скриншот

"Первая, вторая степень - это поверхностные обморожения, так что конечности должны функционировать в полном объеме", - сказал он.

Также Коцур добавил, что пациент не хотел ему рассказывать особо про детали того, что с ним произошло.

Отмечается, что с журналистами парень также общаться не захотел.

Скриншот

Гора Парашка в Сколевских Бескидах в Карпатах имеет высоту 1268,5 м, находится на территории Сколевского района Львовской области, на запад от города Сколе.

Как сообщалось, ранее в январе в горах Карпатах на пятый день поисков удалось спасти киевлянина Игоря Грищенко, который заблудился в районе горы Гемба в Межгорском районе. Парень находится в больнице в Ужгороде в ожоговом отделении с обморожением пальцев ног.

Также мы писали о том, что после истории с Грищенко в сети разместили интерактивную карту горных убежищ, где туристы смогут укрыться от холода и снегопада, если попадут в трудную ситуацию.