ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Карпатах врятували туриста: лікар розповів про стан хлопця, який вижив (відео)

STYLERЖиття    21.01.2019 - 11:02

Відео: YouTube / 24 канал

Медики розповіли про стан здоров'я врятованого 20 січня поблизу гори Парашка у Львівській області 22-річного туриста, який зі своїм товаришем заблудився в Карпатах. В даний час потерпілий знаходиться у 8-ій клінічній лікарні Львова, йдеться в сюжеті "24 каналу".

Нагадаємо, що його 31-річний товариш не вижив.

Чоловіки вирушили в гори 19 січня і заблукали, мобільний зв'язок зник.

Кілька годин вони намагалися знайти дорогу самостійно. Йти було важко - снігу по коліно. До того ж один з туристів - той, який загинув - був взутий у кросівки. Близько опівночі вони змогли дозпониться рятувальникам.

Як розповів Ігор Курус з прес-служби ДСНС Львівської області, рятувальники дали їм рекомендації, як себе вести. І близько трьох годин ночі змогли знайти туристів біля підніжжя гори Парашка.

За словами лікаря Юрія Коцура, пошкодження у врятованого не складні, близько тижня або двох буде стаціонарне лікування, після чого - в амбулаторній поліклініці.

У Карпатах врятували туриста: лікар розповів про стан хлопця, який вижив (відео)

Скріншот

"Перша, друга ступінь - це поверхневі обмороження, так що кінцівки повинні функціонувати в повному обсязі", - сказав він.

Також Коцур додав, що пацієнт не хотів йому розповідати особливо про деталі того, що з ним сталося.

Зазначається, що з журналістами хлопець також спілкуватися не захотів.

У Карпатах врятували туриста: лікар розповів про стан хлопця, який вижив (відео)

Скріншот

Гора Парашка у Сколівських Бескидах у Карпатах має висоту 1268,5 м, знаходиться на території Сколівського району Львівської області, на захід від міста Сколе.

Як повідомлялося, раніше в січні у горах Карпатах на п'ятий день пошуків вдалося врятувати киянина Ігоря Грищенка, який заблукав у районі гори Гемба в Міжгірському районі. Хлопець знаходиться в лікарні в Ужгороді в опіковому відділенні з обмороженням пальців ніг.

Також ми писали про те, що після історії з Грищенком в мережі розмістили інтерактивну карту гірських притулків, де туристи зможуть сховатися від холоду та снігопаду, якщо потраплять у скрутну ситуацію.

В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека Туристу на замітку: у мережі з'явилася карта прихистків у Карпатах
Новини України туристыКарпатыбольница
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся