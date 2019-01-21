У Карпатах врятували туриста: лікар розповів про стан хлопця, який вижив (відео)

Відео: YouTube / 24 канал

Медики розповіли про стан здоров'я врятованого 20 січня поблизу гори Парашка у Львівській області 22-річного туриста, який зі своїм товаришем заблудився в Карпатах. В даний час потерпілий знаходиться у 8-ій клінічній лікарні Львова, йдеться в сюжеті "24 каналу".

Нагадаємо, що його 31-річний товариш не вижив.

Чоловіки вирушили в гори 19 січня і заблукали, мобільний зв'язок зник.

Кілька годин вони намагалися знайти дорогу самостійно. Йти було важко - снігу по коліно. До того ж один з туристів - той, який загинув - був взутий у кросівки. Близько опівночі вони змогли дозпониться рятувальникам.

Як розповів Ігор Курус з прес-служби ДСНС Львівської області, рятувальники дали їм рекомендації, як себе вести. І близько трьох годин ночі змогли знайти туристів біля підніжжя гори Парашка.

За словами лікаря Юрія Коцура, пошкодження у врятованого не складні, близько тижня або двох буде стаціонарне лікування, після чого - в амбулаторній поліклініці.

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"Перша, друга ступінь - це поверхневі обмороження, так що кінцівки повинні функціонувати в повному обсязі", - сказав він.

Також Коцур додав, що пацієнт не хотів йому розповідати особливо про деталі того, що з ним сталося.

Зазначається, що з журналістами хлопець також спілкуватися не захотів.

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Гора Парашка у Сколівських Бескидах у Карпатах має висоту 1268,5 м, знаходиться на території Сколівського району Львівської області, на захід від міста Сколе.

Як повідомлялося, раніше в січні у горах Карпатах на п'ятий день пошуків вдалося врятувати киянина Ігоря Грищенка, який заблукав у районі гори Гемба в Міжгірському районі. Хлопець знаходиться в лікарні в Ужгороді в опіковому відділенні з обмороженням пальців ніг.

Також ми писали про те, що після історії з Грищенком в мережі розмістили інтерактивну карту гірських притулків, де туристи зможуть сховатися від холоду та снігопаду, якщо потраплять у скрутну ситуацію.