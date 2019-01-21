На "бермудській" горі знайшли чергового туриста: рятувальники звернулися до українців

Фото: колаж РБК-Україна

35-річного лижника шукали з учорашнього вечора

У Закарпатській області в районі гори Гимба Міжгірського району, де нещодавно заблукали група з трьох туристів і один з них не вижив, рятувальникам вдалося знайти чергового лижника, який заблукав. 35-річний мешканець Харківської області загубився вчора ввечері, повідомили в понеділок, 21 січня, в прес-службі ДСНС в Закарпатській області.

Зазначається, що чоловіка шукали 12 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Про зникнення туриста повідомила його дружина о 23:20. Жінка, враховуючи останні пошукові роботи в цій місцевості, не на жарт переймалась.

Сьогодні о 10:30 лижник вийшов на зв'язок і повідомив своє місцезнаходження в горах. Об 11:15 одна з пошуково-рятувальних груп дісталася до туриста і супроводжувала його до села Пилипець Міжгірського району.

Фото: zk.dsns.gov.ua

"На щастя, чоловік перед виходом у гори прочитав багато корисної літератури про те, що треба мати із собою, тож обладнав свій рюкзак усім необхідним. Спорядження й дозволило в Карпатах уникнути обморожень та переохолоджень", - розповіли рятувальники.

Також в ДСНС зауважили, що досвід попередніх випадків щодо пошукових робіт "ні на краплину не вчить відпочивальників бути обережними". Тому рятувальники звернулися до рідних туристів-естремалив із проханням переконати своїх близьких "не випробовувати власні сили на нескорених вершинах Карпат в гонитві за "гострими" відчуттями, адже наслідки можуть бути непередбачуваними".

Як повідомлялося раніше, в січні у горах Карпатах як на п'ятий день пошуків вдалося врятувати киянина Ігоря Грищенка, який заблукав у районі гори Гемба в Міжгірському районі. Хлопець знаходиться в лікарні в Ужгороді в опіковому відділенні з обмороженням пальців ніг.

Також ми писали про те, що 20 січня поблизу гори Парашка у Львівській області рятувальники ДСНС знайшли двох туристів, що заблукали - один з них загинув. 22-річний хлопець, який вижив, в даний час знаходиться у 8-й клінічній лікарні Львова.