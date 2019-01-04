У Рівному тибетського мастифа нацькували на спецназівця (відео)

Відео: YouTube / поліція Рівненської області

У Рівному поліцейський застрелив пса породи тибетський мастиф, якого на правоохоронців натравила жінка під час проведення огляду приміщення - розплідника приватного підприємця. Про це в п'ятницю, 4 січня, повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Інцидент стався на вулиці Галицького, 25.

Зазначається, що на огляд земельної ділянки, який за рішенням суду належить Рівненській міськраді, в рамках кримінального провадження щодо ч. 1 ст. 382 КК україни (невиконання судового рішення) прийшли слідчий відділу поліції, державний виконавець, прокурор і юрист міської ради.

Щоб усім було безпечно, задіяли працівників роти особливого призначення.

Фото: rv.npu.gov.ua

"Коли правоохоронці зайшли на територію розплідника, між ними і його власником виник конфлікт, в який втрутилася працівниця, вимагаючи залишити територію. Жінка, яка тримала на повідку тибетського мастифа, пса нацькував на присутніх і відпустила його", - йдеться в повідомленні.

Спецназівець зробив попереджувальний постріл вгору, але ефекту не було. Після цього він вистрілив у тварину. Мастиф від рани помер.

Сама ж власниця пса втекла - тепер її розшукують правоохоронні органи.

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