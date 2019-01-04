В Ровно тибетского мастифа натравили на спецназовца (видео)

Видео: YouTube / полиция Ровенской области

В Ровно полицейский застрелил пса породы тибетский мастиф, которого на правоохранителей натравила женщина во время проведения осмотра помещения - питомника частного предпринимателя. Об этом в пятницу, 4 января, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Инцидент произошел на улице Галицкого, 25.

Отмечается, что на осмотр земельного участка, который по решению суда принадлежит Ровенскому горсовету, в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 382 УК (невыполнение судебного решения) прибыли следователь отдела полиции, государственный исполнитель, прокурор и юрист городского совета.

Чтобы всем было безопасно, задействовали работников роты особого назначения.

Фото: rv.npu.gov.ua

"Когда правоохранители зашли на территорию питомника, между ними и его владельцем возник конфликт, в который вмешалась работница, требуя покинуть территорию. Женщина, которая держала на поводке тибетского мастифа, натравил пса на присутствующих и отпустила его", - говорится в сообщении.

Спецназовец сделал предупредительный выстрел вверх, но эффекта не последовало. После этого он выстрелил в животное. Мастиф от раны умер.

Сама же хозяйка пса сбежала - теперь ее разыскивают правоохранительные органы.

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