Різдвяне диво: історія маленької дівчинки зворушила увесь світ

Ілюстративне фото: pixabay.com

Кордони не можуть зруйнувати дитячу віру в Різдво

Маленька дівчинка з Мексики запустила в небо повітряну кульку зі списком різдвяних бажань для Санта-Клауса. Кульку знайшов житель США і виконав майже всі бажання. Про це повідомило "Reuters".

Даямі – звичайна восьмирічна дівчинка з мексиканського міста Ногалес. Вона запустила в небо повітряну кульку зі списком бажаних подарунків. Кулька перелетіла через кордон – потрапила до Сполучених Штатів. Там список для Санти знайшов мешканець Арізони Ренді Хейсс – він подарував дівчинці майже всі перелічені подарунки.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Одного разу 60-річний Ренді Хейсс – мешканець Патагонії, що за 20 миль від кордону з Мексикою, вийшов на прогулянку з собакою. Він знайшов спущену червону кульку зі списком бажаних різдвяних подарунків.

Записка була іспанською мовою і підписана іменем Даямі. Дівчинка склала список із 10 варіантів подарунків – очолювали який ляльки з тваринами від "Enchantimals" та будинок для них, а також матеріали для малювання. Американець звернувся до радіостанції прикордонного міста Ногалес, яка допомогла доброму чоловіку зустрітися з Даямі.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Хейсс з дружиною купили більшість подарунків зі списку Даямі, хоча будиночок для ляльок та тварин "Enchantimals" не вдалося придбати — його розкупили. Вони також купили подарунок для чотирирічної сестри Даямі.

Подружжя американців представилися помічниками Санти і передали дівчаткам подарунки.

У родини Хейсс власних дітей нема - єдиний син помер дев'ять років тому. Вони захотіли поділитися Різдвом з іншими дітьми.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Хайсс сказав, що стіна на кордоні не має бути перепоною вірі дитини в Різдво.

Після публікації цієї зворушливої історії в газеті Washington Post, юрист з Лон-Анджелеса надіслав Даямі ляльковий будиночок від "Enchantimals".

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