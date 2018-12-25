Рождественское чудо: история маленькой девочки тронула весь мир

Иллюстративное фото: pixabay.com

Границы не могут разрушить детскую веру в Рождество

Маленькая девочка из Мексики запустила в небо воздушный шарик со списком рождественских желаний для Санта-Клауса. Шарик нашел житель США и выполнил почти все желания. Об этом сообщило "Reuters".

Даями – обычная восьмилетняя девочка из мексиканского города Ногалес. Она запустила в небо шарик со списком желаемых подарков. Шарик перелетел через границу – попал в Соединенные Штаты. Там список для Санты нашел житель Аризоны Рэнди Хейсс – он подарил девочке почти все перечисленные подарки.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Однажды 60-летний Рэнди Хейсс – житель Патагонии, что в 20 милях от границы с Мексикой, вышел на прогулку с собакой. Он нашел спущенный красный шарик со списком рождественских подарков.

Записка, подписанная именем Даями, была на испанском языке. Девочка составила список из 10 вариантов подарков – возглавляли который куклы с животными от "Enchantimals" и дом для них, а также материалы для рисования. Американец обратился к радиостанции приграничного города Ногалес, которая помогла хорошему человеку встретиться с Даями.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Хейсс с женой купили большинство подарков из списка Даями, хотя домик для кукол и животных "Enchantimals" не удалось купить — его разобрали. Они также приготовили подарок для четырехлетней сестры Даями.

Супруги американцев представились помощниками Санты и передали девочкам подарки.

У семьи Хейсс собственных детей нет, единственный сын умер девять лет назад. Они захотели поделиться Рождеством с другими детьми.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Хайсс сказал, что стена на границе не должна быть преградой вере ребенка в Рождество.

После публикации этой трогательной истории в газете Washington Post, юрист из Лон-Анджелеса прислал Даями кукольный домик от "Enchantimals".

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Видео РБК-Украина