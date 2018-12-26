Різдвяний лист Лінкольна продали за велику суму грошей

Колаж РБК-Україна

Завдяки цьому листу була врятована сім'я родичів його дружини

У США продали лист президента Авраама Лінкольна, який був написаний в переддень Різдва 1863 року і адресований сім'ї сестри першої леді Мері Тодд Лінкольн. Про це повідомляє CNN.

У листі вказувалося, що до пред'явників цього листа, сімейства Крейг не можна пред'являти претензії і слід залишити їх у спокої. У той період у США йшла громадянська війна і багато фермерів опинилися під натиском американських солдатів, в тому числі і багата родина Мері Тодд Лінкольн. Сім'я її двоюрідної сестри і її чоловіка піддавалася нападкам за утримання рабів, але коли вони прийняли рішення їх звільнити, Авраам Лінкольн погодився їм допомогти.

Завдяки цьому листу сімейство Крейг повернулося додому в Арканзас, де вони знову зайнялися своєю фермою і при цьому не використовували працю рабів.

"Містер і місіс Крейг з Арканзасу, чия плантація розташована на річці Міссісіпі в декількох милях нижче Хелени, була спустошена під час нинішньої війни, їм пропонують повернутися, щоб знову зайняти і обробляти зазначену плантацію. Я бажаю, щоб їм було дозволено зробити це, і щоб збройні сили Сполучених Штатів в цьому районі не приставали до них і не дозволяли їм піддаватися докучанням, поки зазначені м-р і місіс Крейг будуть показувати себе як мирних, лояльних громадян Сполучених Штатів", - написав Лінкольн у листі.

Оригінал цього листа багато років зберігався в архіві родини Тодд, після чого він був проданий, а потім виставлений на аукціоні, як унікальний приклад широких зусиль Авраама Лінкольна за возз'єднання країни.

Фото: Лист Авраама Лінкольна (CNN)

"Лінкольн видає цей чудовий наказ, який можна описати тільки як добрий жест по відношенню до своєї сім'ї, але який символізує деякі ширші дії, які він робив нації, щоб спробувати вилікувати країну", - наголошується в повідомленні.

Лист був проданий за $60 тисяч невідомому покупцеві з північно-західної частини США.

Авраам Лінкольн був президентом США з 1861 по 1865 рік та його вважають визволителем рабів і національним героєм Америки.

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