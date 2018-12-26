Рождественское письмо Линкольна продали за крупную сумму денег

Коллаж РБК-Украина

Благодаря этому письму была спасена семья родственников его жены

В США продали письмо президента Авраама Линкольна, которое было написано в канун Рождества 1863 года и адресовано семье сестры первой леди Мэри Тодд Линкольн. Об этом сообщает CNN.

В письме указывалось, что к предъявителям этого письма, семейству Крейг нельзя предъявлять претензии и следует оставить их в покое. В тот период в США шла гражданская война и многие фермеры оказались под натиском американских солдат, в том числе и богатая семья Мери Тодд Линкольн. Семья ее двоюродной сестры и ее мужа подвергалась нападкам из-за содержания рабов, но когда они приняли решение их освободить, Авраам Линкольн согласился им помочь.

Благодаря этому письму семейство Крейг вернулось домой в Арканзас, где они снова занялись своей фермой и при этом не использовали труд рабов.

"Мистер и миссис Крейг из Арканзаса, чья плантация, расположенная на реке Миссисипи в нескольких милях ниже Хелены, была опустошена во время нынешней войны, им предлагают вернуться, чтобы вновь занять и возделывать указанную плантацию. Я желаю, чтобы им было разрешено сделать это, и чтобы вооруженные силы Соединенных Штатов в этом районе не приставали к ним и не позволяли им подвергаться приставаниям, пока указанные г-н и миссис Крейг будут показывать себя как мирных, лояльных граждан Соединенных Штатов", - написал Линкольн в письме.

Оригинал этого письма многие годы хранился в архиве семейства Тодд, после чего оно было продано, а потом выставлено на аукционе, как уникальный пример широких усилий Авраама Линкольна по воссоединению страны.

Фото: Письмо Авраама Линкольна (CNN)

"Линкольн издает этот замечательный приказ, который можно описать только как добрый жест по отношению к своей семье, но который символизирует некоторые более широкие действия, которые он делал в нации, чтобы попытаться исцелить страну", - отмечается в сообщении.

Письмо было продано за $60 тысяч неизвестному покупателю из северо-западной части США.

Авраам Линкольн был президентом США с 1861 по 1865 год и его считают освободителем рабов и национальным героем Америки.

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