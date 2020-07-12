У РПЦ образили сурогатних матерів: ніякої моралі

Глава одного з відділів церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон заявив, що, за його думкою, таке явище як сурогатне материнство "потворно" по своїй суті. Про це інформує видання "Інтерфакс".

Також митрополит наголошує на законодавчій забороні сурогатного материнства. Така реакція священнослужителя була пов'язана з новиною про те, що в одній з московських квартир було знайдено п'ять новонароджених дітей, які народилися від сурогатних матерів.

Потрапити до біологічних батьків діти не могли, оскільки в країні були введені карантинні обмеження. "Я з жалем сприймаю той факт, що наше законодавство не забороняє сурогатне материнство", - прокоментував ситуацію Іларіон.

Також митрополит підкреслив, що дана процедура протиприродна ще й з причини того, що діти стають предметом торгівлі. А це, на думку церкви, глибоко аморально. Іларіон додав ще й те, що згідно Конституції, шлюб - це союз чоловіка і жінки.

"І цей союз укладається для того, щоб чоловік і жінка могли давати життя дітям, ніяка участь третьої особи в цьому процесі не передбачається", - заявив митрополит РПЦ.

Сурогатне материнство - допоміжна репродуктивна технологія. У більшості випадків сурогатне материнство застосовується для подолання безпліддя у подружніх парах, в яких жінка не здатна виносити дитину за медичними показаннями.

Сурогатне материнство можливо тільки при використанні екстракорпорального запліднення у гінекологічних клініках відповідного профілю.

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