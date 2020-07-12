В РПЦ оскорбили суррогатных матерей: никакой нравственности

Глава одного из отделов церковных звязей РПЦ митрополит Илларион заявил, что, по его мнению, такое явление как суррогатное материнство "уродливо" по своей сути. Об этом информирует издание "Интерфакс".

Также митрополит настаивает на законодательном запрете сурогатного материнства. Такая реакция священнослужителя была связана с новостью о том, что в одной из московских квартир было найдено пять новорожденных детей, которые родились от суррогатных матерей.

Попасть к биологическим родителям дети не могли, поскольку в стране были введены карантинные ограничения. "Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство", - прокомментировал ситуацию Илларион.

Также митрополит подчеркнул, что данная процедура противоестественна еще и по причине того, что дети становятся предметом торговли. А это, по мнению церкви, глубоко безнравственно. Илларион добавил еще и то, что согласно Конституции, брак - это союз мужчины и женщины.

"И этот союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям, никакое участие третьего лица в этом процессе не предполагается", - заявил митрополит РПЦ.

Суррогатное материнство - вспомогательная репродуктивная технология. В большинстве случаев суррогатное материнство применяется для преодоления бесплодия в супружеских парах, в которых женщина не способна выносить ребенка по медицинским показаниям.

Суррогатное материнство возможно только при использовании экстракорпорального оплодотворения в гинекологических клиниках соответствующего профиля.

Напомним, что РПЦ оправдала рабовладельцев.