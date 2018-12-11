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"В Хабаровську буде пам'ятник Бандері": В'ятрович назвав, що погубить Росію

STYLERЖиття    11.12.2018 - 22:27

Відео: YouTube/5 канал

Голова українського Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович щиро радий тому, що пам'ятники великим українським діячам з'являються на карті країни-агресора. Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу", коментуючи те, що в російському Пскові аеропорт назвали іменем княгині Ольги.

При цьому В'ятрович нагадав, що історія ставиться іронічно до таких "крадіжок" та провів аналогію з пам'ятником князю Володимиру в Києві, який був відкритий в кінці XIX століття.

"Хай діячі української історії з'являються на карті Російської Федерації. Не бачу в цьому нічого крамольного. Звичайно, Росія думає, що вона таким чином посилить цю "прихватизацію" української історії. Але історія часом іронічно ставиться до таких речей", - сказав він.

&quot;В Хабаровську буде пам'ятник Бандері&quot;: В'ятрович назвав, що погубить Росію

Скріншот

В'ятрович згадав, як президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з Макроном назвав Анну Ярославну "нашою", а не так давно в Москві звели пам'ятник Володимиру Великому.

"Ось бачите, в Москві вже буде один український пам'ятник, в Пскові буде один український пам'ятник, може, коли-небудь з'являться і інші діячі української історії. Може, в Хабаровську буде пам'ятник Степану Бандері", - сказав історик в ефірі телеканалу.

В'ятрович переконаний, що історія РФ вже підходить до кінця і її дні полічені.

"Російська імперія починалася, по суті, крадіжки з історії Русі, але, напевно, вона вже закінчується. І Російська імперія закінчується. Закінчуються її можливості для зловживань з історії. Все-таки в ХХІ столітті придумувати свою історію - це вже не проходить і не працює. Це ж не XVIII століття", - наголосив В'ятрович.

&quot;В Хабаровську буде пам'ятник Бандері&quot;: В'ятрович назвав, що погубить Росію

Скріншот

Нагадаємо, раніше Володимир В'ятрович відреагував на дискусію навколо питання присвоєння звання Героя України провідникові ОУН Степану Бандері.

Також історик розповів, як в Україні зміниться концепція 8 березня. В'ятрович переконаний, що в Україні готові відмовитися від традицій святкування Жіночого дня, тому що ці традиції в дусі країни-агресора.

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