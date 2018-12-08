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"Скептически отношусь": Вятрович о присвоении звания Героя Украины Бандере

STYLERЖизнь    08.12.2018 - 09:42
"Скептически отношусь": Вятрович о присвоении звания Героя Украины Бандере
Владимир Вятрович (фото: РБК-Украина)

Историк напомнил, что только президент Украины может предоставить такое звание

Вопрос присвоения звания Героя Украины предводителю ОУН Степану Бандере - не актуален на сегодняшний день. Такое мнение выразил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Напомним, что в Верховной Раде на днях был зарегистрирован проект постановления №9368 "Об обращении к президенту Украины о присвоении звания Героя Украины Бандере Степану Андреевичу (посмертно)".

В эфире телеканала "Прямой" историк отметил, что он скептически относится к такой идее.

"Я скептически отношусь к предложению возвращения звания Героя Украины Степану Бандере. Я считаю, что если кто-то хочет почтить Степана Бандеру, то наверное лучше сделать некую награду "имени Степана Бандеры" и вручать тем, кто защищает сейчас Украину ", - заявил Вятрович.

&quot;Скептически отношусь&quot;: Вятрович о присвоении звания Героя Украины Бандере

Владимир Вятрович

Кроме того, Вятрович напомнил, что звание героя - это исключительно компетенция президента Украины.

&quot;Скептически отношусь&quot;: Вятрович о присвоении звания Героя Украины Бандере

Владимир Вятрович в эфире "Прямого"

Напомним, в ноябре в ходе опроса социологической группы "Рейтинг" украинцы назвали наиболее позитивные и негативные фигуры в истории страны. Так, к Степану Бандере положительно относятся 36% опрошенных, а отрицательно - 34% респондентов.

Ранее Вятрович рассказал, как стоит по-новому назвать УПЦ МП. Также историк пояснил, как изменится концепция 8 марта

Видео: РБК-Украина

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